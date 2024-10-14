Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim 2024 Pazartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu ve heyecanlı maçlar oynanacak.

14 Ekim 2024 Pazartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 14 Ekim Pazartesi maç programı...

19:00 Gürcistan - Arnavutluk

19:00 Azerbaycan - Slovakya

21:45 Galler - Karadağ

21:45 İzlanda - Türkiye

21:45 Belçika - Fransa

21:45 İtalya - İsrail

21:45 Bosna Hersek - Macaristan

21:45 Almanya - Hollanda

21:45 Ukrayna - Çekya

21:45 Estonya - İsveç

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Hüseyin Topuz
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