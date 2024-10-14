Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim 2024 Pazartesi maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu ve heyecanlı maçlar oynanacak.
14 Ekim 2024 Pazartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 14 Ekim Pazartesi maç programı...
19:00 Gürcistan - Arnavutluk
19:00 Azerbaycan - Slovakya
21:45 Galler - Karadağ
21:45 İzlanda - Türkiye
21:45 Belçika - Fransa
21:45 İtalya - İsrail
21:45 Bosna Hersek - Macaristan
21:45 Almanya - Hollanda
21:45 Ukrayna - Çekya
21:45 Estonya - İsveç