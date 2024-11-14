Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım 2024 Perşembe maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. ve 6. hafta maçları bu hafta oynanacağı için liglere ara verildi.
Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu ve heyecanlı maçlar oynanacak.
14 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 14 Kasım Perşembe maç programı...
18:00 Kazakistan - Avusturya
20:00 Ermenistan - Faroe Adaları
22:45 Belçika - İtalya
22:45 Fransa - İsrail
22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya
22:45 Yunanistan - İngiltere
22:45 Slovenya - Norveç
22:45 Kuzey Makedonya - Letonya