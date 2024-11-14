Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım 2024 Perşembe maç programı...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. ve 6. hafta maçları bu hafta oynanacağı için liglere ara verildi.

Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu ve heyecanlı maçlar oynanacak.

14 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 14 Kasım Perşembe maç programı...

18:00 Kazakistan - Avusturya

20:00 Ermenistan - Faroe Adaları

22:45 Belçika - İtalya

22:45 Fransa - İsrail

22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya

22:45 Yunanistan - İngiltere

22:45 Slovenya - Norveç

22:45 Kuzey Makedonya - Letonya