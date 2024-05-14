Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2024 Salı maç programı
ensonhaber.com

14 Mayıs 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

14 Mayıs 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçların takvimi...

İspanya La Liga

20:30 Osasuna - Mallorca

22:30 Real Madrid - Deportivo Alaves

23:00 Girona v Villarreal

İngiltere Premier Lig

22:00 Tottenham - Manchester City

Hollanda Eerste Divisie Play Off 1.Tur

19:45 Emmen - Dordrecht

22:00 De Graafschap - ADO Den Haag

İsviçre Süper Lig Küme Düşme Grubu

21:30 Basel - Stade Ouchy

21:30 Grasshoppers - Yverdon

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu

21:30 Rangers - Dundee FC

Çek Cumhuriyeti Czech Liga Şampiyonluk Turu

18:00 Mlada Boleslav - Slovacko

20:30 Sparta Prag - Banik Ostrava