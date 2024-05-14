Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2024 Salı maç programı

14 Mayıs 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
14 Mayıs 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçların takvimi...
İspanya La Liga
20:30 Osasuna - Mallorca
22:30 Real Madrid - Deportivo Alaves
23:00 Girona v Villarreal
İngiltere Premier Lig
22:00 Tottenham - Manchester City
Hollanda Eerste Divisie Play Off 1.Tur
19:45 Emmen - Dordrecht
22:00 De Graafschap - ADO Den Haag
İsviçre Süper Lig Küme Düşme Grubu
21:30 Basel - Stade Ouchy
21:30 Grasshoppers - Yverdon
İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu
21:30 Rangers - Dundee FC
Çek Cumhuriyeti Czech Liga Şampiyonluk Turu
18:00 Mlada Boleslav - Slovacko
20:30 Sparta Prag - Banik Ostrava