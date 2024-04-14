Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan 2024 Pazar maç programı

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını araştırıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde şampiyonluk ve küme düşme mücadeleleri büyük heyecana sahne oluyor.
14 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 14 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
13:30 Pendikspor - Başakşehir FK
16:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
16:00 Hatayspor - İstanbulspor
19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
TFF 1. Lig
13:30 Tuzlaspor - Göztepe
16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
19:00 Kocaelispor - Giresunspor
İngiltere Premier Lig
16:00 West Ham United - Fulham
16:00 Liverpool - Crystal Palace
18:30 Arsenal - Aston Villa
Fransa Ligue 1
14:00 Le Havre - Nantes
16:00 Clermont - Montpellier
21:45 Lyon - Brest
İspanya La Liga
15:00 Las Palmas - Sevilla
17:15 Granada - Deportivo Alaves
19:30 Athletic Bilbao - Villarreal
22:00 Real Sociedad - Almeria
İtalya Serie A
13:30 Napoli - Frosinone
16:00 Sassuolo - Milan
19:00 Udinese - Roma
21:45 Inter - Cagliari