Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan 2024 Pazar maç programı
ensonhaber.com

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını araştırıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde şampiyonluk ve küme düşme mücadeleleri büyük heyecana sahne oluyor.

14 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 14 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Spor Toto Süper Lig

13:30 Pendikspor - Başakşehir FK

16:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

16:00 Hatayspor - İstanbulspor

19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

TFF 1. Lig

13:30 Tuzlaspor - Göztepe

16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor

19:00 Kocaelispor - Giresunspor

İngiltere Premier Lig

16:00 West Ham United - Fulham

16:00 Liverpool - Crystal Palace

18:30 Arsenal - Aston Villa

Fransa Ligue 1

14:00 Le Havre - Nantes

16:00 Clermont - Montpellier

21:45 Lyon - Brest

İspanya La Liga

15:00 Las Palmas - Sevilla

17:15 Granada - Deportivo Alaves

19:30 Athletic Bilbao - Villarreal

22:00 Real Sociedad - Almeria

İtalya Serie A

13:30 Napoli - Frosinone

16:00 Sassuolo - Milan

19:00 Udinese - Roma

21:45 Inter - Cagliari