Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2024 Pazartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarını hızlandırdı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları 18-19 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu ve heyecanlı maçlar oynanacak.

18 Kasım 2024 Pazartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

22:45 Hırvatistan v Portekiz

22:45 Polonya - İskoçya

22:45 İspanya - İsviçre

22:45 Sırbistan - Danimarka

22:45 Romanya - Güney Kıbrıs

22:45 Kosova - Litvanya

22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda

22:45 Bulgaristan - Belarus

22:45 Lihtenştayn - San Marino

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Hüseyin Topuz
Seo Editor