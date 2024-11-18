Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2024 Pazartesi maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarını hızlandırdı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları 18-19 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu ve heyecanlı maçlar oynanacak.
18 Kasım 2024 Pazartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
22:45 Hırvatistan v Portekiz
22:45 Polonya - İskoçya
22:45 İspanya - İsviçre
22:45 Sırbistan - Danimarka
22:45 Romanya - Güney Kıbrıs
22:45 Kosova - Litvanya
22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
22:45 Bulgaristan - Belarus
22:45 Lihtenştayn - San Marino