Bugün hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte bugünün maç programı...

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 10:27
Bugün hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı. Avrupa kupaları play off turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play off turunda ilk maçlar oynanacak.

21 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte, 21 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

UEFA Avrupa Ligi play off turu

19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio 

20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc

20:00 Brann - AEK Larnaca

21:00 Panathinaikos - Samsunspor

21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht

21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev

21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad

21:15 Slovan Bratislava - Young Boys

21:30 Lech Poznan - Genk 

21:45 Aberdeen - FCSB 

21:45 Rijeka - PAOK

22:00  Lincoln Red Imps - Sporting Braga

UEFA Konferans Ligi play off turu

19:00 Rosenborg - Mainz 05 

20:00 Györi ETO - Rapid Wien 

20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia

20:00 Hacken - CFR Cluj 

20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola 

20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova

21:00 RC Strasbourg - Brondby 

21:00 Polessya - Fiorentina 

21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano 

21:00 Drita - Differdange 03 

21:00 Shakhtar Donetsk - Servette 

21:00 Anderlecht - AEK Atina

21:00 Celje - Banik Ostrava 

21:00 Breidablik - Virtus 

21:00 Olimpija Ljubljana - Noah 

21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar 

21:00 Sparta Prag - Riga FC 

21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana 

21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş 

21:45 Shelbourne - Linfield FC 

22:00 Crystal Palace - Fredrikstad 

22:00 Hibernian - Legia Varşova 

22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali 

22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers

