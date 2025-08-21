Bugün hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı. Avrupa kupaları play off turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play off turunda ilk maçlar oynanacak.
21 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte, 21 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...
UEFA Avrupa Ligi play off turu
19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio
20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc
20:00 Brann - AEK Larnaca
21:00 Panathinaikos - Samsunspor
21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht
21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev
21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad
21:15 Slovan Bratislava - Young Boys
21:30 Lech Poznan - Genk
21:45 Aberdeen - FCSB
21:45 Rijeka - PAOK
22:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga
UEFA Konferans Ligi play off turu
19:00 Rosenborg - Mainz 05
20:00 Györi ETO - Rapid Wien
20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia
20:00 Hacken - CFR Cluj
20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola
20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova
21:00 RC Strasbourg - Brondby
21:00 Polessya - Fiorentina
21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano
21:00 Drita - Differdange 03
21:00 Shakhtar Donetsk - Servette
21:00 Anderlecht - AEK Atina
21:00 Celje - Banik Ostrava
21:00 Breidablik - Virtus
21:00 Olimpija Ljubljana - Noah
21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar
21:00 Sparta Prag - Riga FC
21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana
21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş
21:45 Shelbourne - Linfield FC
22:00 Crystal Palace - Fredrikstad
22:00 Hibernian - Legia Varşova
22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali
22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers