Bugün hangi maçlar var? 22 Mart 2025 Cumartesi maç programı
Hüseyin Topuz

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I,J ve L gruplarında birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

22 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 22 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

17:00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya

20:00 Moldova - Norveç

20:00 Karadağ - Cebelitarık

22:45 Çekya - Faroe Adaları

22:45 İsrail - Estonya

22:45 Galler - Kazakistan

İspanya 2. Lig

18:15 Elche - Eldense

20:30 Mirandes - Racing Santander

20:30 Malaga - Racing Ferrol

23:00 Granada - Real Oviedo

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Hüseyin Topuz
Seo Editor