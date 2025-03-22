Bugün hangi maçlar var? 22 Mart 2025 Cumartesi maç programı

Hüseyin Topuz
Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I,J ve L gruplarında birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
22 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 22 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
17:00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya
20:00 Moldova - Norveç
20:00 Karadağ - Cebelitarık
22:45 Çekya - Faroe Adaları
22:45 İsrail - Estonya
22:45 Galler - Kazakistan
İspanya 2. Lig
18:15 Elche - Eldense
20:30 Mirandes - Racing Santander
20:30 Malaga - Racing Ferrol
23:00 Granada - Real Oviedo