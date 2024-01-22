Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak 2024 Pazartesi maç programı
ensonhaber.com

22 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında maç programı hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

22 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

20:00 Kayserispor - İstanbulspor

20:00 Göztepe - Ümraniyespor

20:00 Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili

20:00 Gine Bissau - Nijerya

22:00 Napoli - Inter

22:45 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton

23:00 Granada - Atletico Madrid

23:00 Mozambik - Gana

23:00 Yeşil Burun Adaları - Mısır