Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak 2024 Pazartesi maç programı

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22 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında maç programı hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
22 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
20:00 Kayserispor - İstanbulspor
20:00 Göztepe - Ümraniyespor
20:00 Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili
20:00 Gine Bissau - Nijerya
22:00 Napoli - Inter
22:45 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton
23:00 Granada - Atletico Madrid
23:00 Mozambik - Gana
23:00 Yeşil Burun Adaları - Mısır