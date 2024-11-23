Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım 2024 Cumartesi maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinden heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da birbirinde zorlu maçlar oynanacak.
23 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 23 Kasım Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
16:00 Kayserispor - Fenerbahçe
16:00 Gaziantep FK - Başakşehir FK
19:00 Bodrum FK - Galatasaray
Premier Lig
15:30 Leicester City - Chelsea
18:00 Aston Villa - Crystal Palace
18:00 Arsenal - Nottingham Forest
18:00 Fulham - Wolverhampton
18:00 Everton - Brentford
18:00 Bournemouth - Brighton & Hove Albion
20:30 Manchester City - Tottenham
La Liga
16:00 Valencia - Real Betis
18:15 Atletico Madrid - Deportivo Alaves
20:30 Girona - Espanyol
20:30 Las Palmas - Mallorca
23:00 Celta Vigo - Barcelona
Serie A
17:00 Hellas Verona - Inter
20:00 Milan - Juventus
22:45 Parma - Atalanta
Ligue 1
19:00 Lens - Marsilya
21:00 Saint-Etienne - Montpellier
23:00 Reims - Lyon