Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım 2024 Cumartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinden heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da birbirinde zorlu maçlar oynanacak.

23 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 23 Kasım Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

16:00 Gaziantep FK - Başakşehir FK

19:00 Bodrum FK - Galatasaray

Premier Lig

15:30 Leicester City - Chelsea

18:00 Aston Villa - Crystal Palace

18:00 Arsenal - Nottingham Forest

18:00 Fulham - Wolverhampton

18:00 Everton - Brentford

18:00 Bournemouth - Brighton & Hove Albion

20:30 Manchester City - Tottenham

La Liga

16:00 Valencia - Real Betis

18:15 Atletico Madrid - Deportivo Alaves

20:30 Girona - Espanyol

20:30 Las Palmas - Mallorca

23:00 Celta Vigo - Barcelona

Serie A

17:00 Hellas Verona - Inter

20:00 Milan - Juventus

22:45 Parma - Atalanta

Ligue 1

19:00 Lens - Marsilya

21:00 Saint-Etienne - Montpellier

23:00 Reims - Lyon

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Hüseyin Topuz
Seo Editor