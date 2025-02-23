Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat 2025 Pazar maç programı...

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 23 Şubat 2025 Pazar maç programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Kayserispor - Göztepe
16:00 Alanyaspor - Adana Demirspor
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
Premier Lig
17:00 Newcastle United - Nottingham Forest
19:30 Manchester City - Liverpool
Serie A
14:30 Como - Napoli
17:00 Hellas Verona - Fiorentina
20:00 Empoli - Atalanta
22:45 Cagliari - Juventus
Ligue 1
17:00 Nantes - Lens
19:15 RC Strasbourg - Brest
19:15 Le Havre - Toulouse
19:15 Nice - Montpellier
22:45 Lyon - PSG
La Liga
16:00 Athletic Bilbao - Valladolid
18:15 Real Madrid - Girona
20:30 Getafe - Real Betis
23:00 Real Sociedad - Leganes
Bundesliga
17:30 RB Leipzig - Heidenheim
19:30 Bayern Münih - Eintracht Frankfurt
21:30 Hoffenheim - Stuttgart