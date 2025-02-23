Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat 2025 Pazar maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 23 Şubat 2025 Pazar maç programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Kayserispor - Göztepe

16:00 Alanyaspor - Adana Demirspor

19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

Premier Lig

17:00 Newcastle United - Nottingham Forest

19:30 Manchester City - Liverpool

Serie A

14:30 Como - Napoli

17:00 Hellas Verona - Fiorentina

20:00 Empoli - Atalanta

22:45 Cagliari - Juventus

Ligue 1

17:00 Nantes - Lens

19:15 RC Strasbourg - Brest

19:15 Le Havre - Toulouse

19:15 Nice - Montpellier

22:45 Lyon - PSG

La Liga

16:00 Athletic Bilbao - Valladolid

18:15 Real Madrid - Girona

20:30 Getafe - Real Betis

23:00 Real Sociedad - Leganes

Bundesliga

17:30 RB Leipzig - Heidenheim

19:30 Bayern Münih - Eintracht Frankfurt

21:30 Hoffenheim - Stuttgart

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor