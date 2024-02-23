Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Cuma maç programı..
ensonhaber.com

Futbolseverler Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçları programını araştırmaya başladı.

Keyifli bir gün geçirmek isteyen futbolseverler oynanacak maçları yakından takip ediyor.

23 Şubat Cuma günü oynanacak maçları sizler için derledik. Birbirinden keyifli maçlara sahne olacak Cuma maçları sizi ekrana kilitleyecek.

İşte 23 Şubat Cuma gününün maç programı;

Trendyol Süper Lig

20:00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

TFF 1. Lig

20:00 Altay - Giresunspor

İspanya La Liga

23:00 Real Sociedad - Villarreal

İtalya Serie A

22:45 Bologna - Hellas Verona

Fransa Ligue 1

23:00 Metz - Lyon

Almanya Bundesliga

22:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05