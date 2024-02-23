Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Cuma maç programı..

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Futbolseverler Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçları programını araştırmaya başladı.
Keyifli bir gün geçirmek isteyen futbolseverler oynanacak maçları yakından takip ediyor.
23 Şubat Cuma günü oynanacak maçları sizler için derledik. Birbirinden keyifli maçlara sahne olacak Cuma maçları sizi ekrana kilitleyecek.
İşte 23 Şubat Cuma gününün maç programı;
Trendyol Süper Lig
20:00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
TFF 1. Lig
20:00 Altay - Giresunspor
İspanya La Liga
23:00 Real Sociedad - Villarreal
İtalya Serie A
22:45 Bologna - Hellas Verona
Fransa Ligue 1
23:00 Metz - Lyon
Almanya Bundesliga
22:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05