Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2024 Pazar maç programı

Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Trendyol Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Premier Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
25 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçların programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Sivasspor - Pendikspor
16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor
16:00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
19:00 İstanbulspor - Beşiktaş
TFF 1. Lig
13:30 Boluspor - Erzurumspor FK
13:30 Keçiörengücü - Kocaelispor
16:00 Manisa FK - Gençlerbirliği
19:00 Eyüpspor - Sakaryaspor
İtalya Serie A
14:30 Juventus - Frosinone
17:00 Cagliari - Napoli
20:00 Lecce - Inter
22:45 Milan - Atalanta
Fransa Ligue 1
15:00 Lens - Monaco
17:00 Le Havre - Reims
17:00 Nice - Clermont
17:00 Toulouse - Lille
19:05 PSG - Rennes
22:45 Marsilya - Montpellier
İspanya La Liga
16:00 Cadiz - Celta Vigo
18:15 Real Betis - Athletic Bilbao
20:30 Las Palmas - Osasuna
23:00 Real Madrid - Sevilla
İngiltere Premier Lig
16:30 Wolverhampton - Sheffield United
İngiltere Lig Kupası Finali
18:00 Chelsea - Liverpool