Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2024 Pazar maç programı Futbolseverler 25 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte Pazar günü oynanacak futbol maçların programı...

ensonhaber.com

Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Trendyol Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Premier Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

25 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçların programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Sivasspor - Pendikspor

16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor

16:00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor

19:00 İstanbulspor - Beşiktaş

TFF 1. Lig

13:30 Boluspor - Erzurumspor FK

13:30 Keçiörengücü - Kocaelispor

16:00 Manisa FK - Gençlerbirliği

19:00 Eyüpspor - Sakaryaspor

İtalya Serie A

14:30 Juventus - Frosinone

17:00 Cagliari - Napoli

20:00 Lecce - Inter

22:45 Milan - Atalanta

Fransa Ligue 1

15:00 Lens - Monaco

17:00 Le Havre - Reims

17:00 Nice - Clermont

17:00 Toulouse - Lille

19:05 PSG - Rennes

22:45 Marsilya - Montpellier

İspanya La Liga

16:00 Cadiz - Celta Vigo

18:15 Real Betis - Athletic Bilbao

20:30 Las Palmas - Osasuna

23:00 Real Madrid - Sevilla

İngiltere Premier Lig

16:30 Wolverhampton - Sheffield United

İngiltere Lig Kupası Finali

18:00 Chelsea - Liverpool