Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2024 Cuma maç programı

Cuma günü oynanacak futbol maçları günün en çok arananları arasında yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın farklı liglerinde birbirinden zorlu maçlar futbolseverleri bekliyor.
26 Ocak 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
20:00 Adanaspor - Keçiörengücü
22:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 05
22:45 Sheffield Wednesday - Coventry
22:45 Chelsea - Aston Villa
22:45 Bristol City - Nottingham Forest
22:45 Cagliari - Torino
23:00 Tottenham - Manchester City
23:00 Almeria - Deportivo Alaves
23:00 Lyon - Rennes