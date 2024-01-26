Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2024 Cuma maç programı
ensonhaber.com

Cuma günü oynanacak futbol maçları günün en çok arananları arasında yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın farklı liglerinde birbirinden zorlu maçlar futbolseverleri bekliyor.

26 Ocak 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

20:00 Adanaspor - Keçiörengücü

22:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 05

22:45 Sheffield Wednesday - Coventry

22:45 Chelsea - Aston Villa

22:45 Bristol City - Nottingham Forest

22:45 Cagliari - Torino

23:00 Tottenham - Manchester City

23:00 Almeria - Deportivo Alaves

23:00 Lyon - Rennes