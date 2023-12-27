Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık 2023 Çarşamba maç programı

Günlük maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçları ilgiyle takip edenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor.
Avrupa'da bazı liglerde ilk yarılar sona erdi. Liglere verilen arada futbolseverler devam eden liglerde hangi maçların oynanacağını araştırıyor.
27 Aralık Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
İşte 27 Aralık Çarşamba maç programı...
20:30 Standard Liege - Sint-Truiden
22:30 Chelsea - Crystal Palace
22:30 Brentford - Wolverhampton
22:45 Rangers - Ross County
22:45 Aberdeen - Motherwell
22:45 St. Mirren - Kilmarnock
22:45 Livingston - St. Johnstone
22:45 Sporting Charleroi - Mechelen
22:45 Anderlecht - Cercle Brugge
23:00 Hibernian - Hearts
23:15 Everton - Manchester City