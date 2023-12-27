Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık 2023 Çarşamba maç programı 27 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

ensonhaber.com

Günlük maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçları ilgiyle takip edenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor.

Avrupa'da bazı liglerde ilk yarılar sona erdi. Liglere verilen arada futbolseverler devam eden liglerde hangi maçların oynanacağını araştırıyor.

27 Aralık Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

İşte 27 Aralık Çarşamba maç programı...

20:30 Standard Liege - Sint-Truiden

22:30 Chelsea - Crystal Palace

22:30 Brentford - Wolverhampton

22:45 Rangers - Ross County

22:45 Aberdeen - Motherwell

22:45 St. Mirren - Kilmarnock

22:45 Livingston - St. Johnstone

22:45 Sporting Charleroi - Mechelen

22:45 Anderlecht - Cercle Brugge

23:00 Hibernian - Hearts

23:15 Everton - Manchester City