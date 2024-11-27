Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım 2024 Çarşamba maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Championship ve Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

27 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba maç programı...

UEFA Konferans Ligi

18:30 Başakşehir - Petrocub

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Sturm Graz - Girona

20:45 Kızılyıldız - Stuttgart

23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

23:00 Aston Villa - Juventus

23:00 Monaco - Benfica

23:00 Bologna - Lille Fransa

23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund

23:00 Celtic - Club Brugge

23:00 Liverpool - Real Madrid

İngiltere Championship

22:45 Cardiff City - Queens Park Rangers

22:45 Portsmouth - Millwall

22:45 Leeds United - Luton Town

22:45 Middlesbrough - Blackburn Rovers

23:00 Derby County - Swansea City

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Hüseyin Topuz
Seo Editor