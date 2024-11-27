Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım 2024 Çarşamba maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Championship ve Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
27 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba maç programı...
UEFA Konferans Ligi
18:30 Başakşehir - Petrocub
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Sturm Graz - Girona
20:45 Kızılyıldız - Stuttgart
23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
23:00 Aston Villa - Juventus
23:00 Monaco - Benfica
23:00 Bologna - Lille Fransa
23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund
23:00 Celtic - Club Brugge
23:00 Liverpool - Real Madrid
İngiltere Championship
22:45 Cardiff City - Queens Park Rangers
22:45 Portsmouth - Millwall
22:45 Leeds United - Luton Town
22:45 Middlesbrough - Blackburn Rovers
23:00 Derby County - Swansea City