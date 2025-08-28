Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa kupaları play off turu rövanş maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play off turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak.

28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte, 28 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

UEFA Avrupa Ligi play off turu

18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland

19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF

20:00 Samsunspor - Panathinaikos

20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79

20:30 PAOK - Rijeka

21:00 Genk - Lech Poznan

21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar

21:00 Ukrayna Dynamo Kiev- Maccabi Tel Aviv

21:00 Young Boys - Slovan Bratislava

21:30 FCSB -Aberdeen

22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

UEFA Konferans Ligi play off turu

19:00 Fredrikstad - Crystal Palace

19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

19:00 Noah - Olimpija Ljubljana

20:00 Rapid Wien - Györi ETO

20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans

20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports

20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia

20:30 CFR Cluj - Hacken

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK

21:00 Brondby - RC Strasbourg

21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa

21:00 Rayo Vallecano- Neman Grodno

21:00 Differdange 03 - Drita

21:00 Banik Ostrava - Celje

21:00 AEK Atina - Anderlecht

21:00 Fiorentina - Polessya

21:45 Linfield FC - Shelbourne

21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok

22:00 Polonya Legia Varşova - Hibernian

22:00 San Marino Virtus - Breidablik

22:00 Servette - Shakhtar Donetsk

22:00 Mainz 05 - Rosenborg

22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara