Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 10:10
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa kupaları play off turu rövanş maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play off turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. 

28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte, 28 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

UEFA Avrupa Ligi play off turu

18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland

19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF

20:00 Samsunspor - Panathinaikos 

20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79

20:30 PAOK - Rijeka 

21:00 Genk - Lech Poznan

21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar 

21:00 Ukrayna Dynamo Kiev- Maccabi Tel Aviv

21:00 Young Boys - Slovan Bratislava 

21:30 FCSB -Aberdeen 

22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

UEFA Konferans Ligi play off turu

19:00 Fredrikstad - Crystal Palace

19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

19:00 Noah - Olimpija Ljubljana 

20:00 Rapid Wien - Györi ETO

20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans 

20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports

20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia 

20:30 CFR Cluj - Hacken

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK 

21:00 Brondby - RC Strasbourg 

21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa 

21:00 Rayo Vallecano- Neman Grodno 

21:00 Differdange 03 - Drita 

21:00 Banik Ostrava - Celje 

21:00 AEK Atina - Anderlecht

21:00 Fiorentina - Polessya 

21:45 Linfield FC - Shelbourne 

21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok

22:00 Polonya Legia Varşova - Hibernian

22:00 San Marino Virtus - Breidablik

22:00 Servette - Shakhtar Donetsk 

22:00 Mainz 05 - Rosenborg 

22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara

