Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa kupaları play off turu rövanş maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play off turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak.
28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte, 28 Ağustos 2025 Perşembe maç programı...
UEFA Avrupa Ligi play off turu
18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland
19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF
20:00 Samsunspor - Panathinaikos
20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79
20:30 PAOK - Rijeka
21:00 Genk - Lech Poznan
21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar
21:00 Ukrayna Dynamo Kiev- Maccabi Tel Aviv
21:00 Young Boys - Slovan Bratislava
21:30 FCSB -Aberdeen
22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps
UEFA Konferans Ligi play off turu
19:00 Fredrikstad - Crystal Palace
19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC
19:00 Noah - Olimpija Ljubljana
20:00 Rapid Wien - Györi ETO
20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans
20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports
20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia
20:30 CFR Cluj - Hacken
20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK
21:00 Brondby - RC Strasbourg
21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa
21:00 Rayo Vallecano- Neman Grodno
21:00 Differdange 03 - Drita
21:00 Banik Ostrava - Celje
21:00 AEK Atina - Anderlecht
21:00 Fiorentina - Polessya
21:45 Linfield FC - Shelbourne
21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok
22:00 Polonya Legia Varşova - Hibernian
22:00 San Marino Virtus - Breidablik
22:00 Servette - Shakhtar Donetsk
22:00 Mainz 05 - Rosenborg
22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara