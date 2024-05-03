Bugün hangi maçlar var? 3 Mayıs 2024 Cuma maç takvimi
ensonhaber.com

Futbolseverler Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

3 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

Peki, 3 Mayıs Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugünün programı...

Trendyol Süper Lig

20:00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

İngiltere Premier Lig

22:00 Luton Town - Everton

İspanya La Liga

22:00 Getafe - Athletic Bilbao

İtalya Serie A

21:45 Torino - Bologna

Fransa Ligue 1

20:00 Toulouse - Montpellier

22:00 Lens - Lorient

Almanya Bundeliga

21:30 Hoffenheim - RB Leipzig