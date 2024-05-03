Bugün hangi maçlar var? 3 Mayıs 2024 Cuma maç takvimi

Futbolseverler Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.
3 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
Peki, 3 Mayıs Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugünün programı...
Trendyol Süper Lig
20:00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
İngiltere Premier Lig
22:00 Luton Town - Everton
İspanya La Liga
22:00 Getafe - Athletic Bilbao
İtalya Serie A
21:45 Torino - Bologna
Fransa Ligue 1
20:00 Toulouse - Montpellier
22:00 Lens - Lorient
Almanya Bundeliga
21:30 Hoffenheim - RB Leipzig