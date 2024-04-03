Bugün hangi maçlar var? 3 Nisan 2024 Çarşamba maç programı
ensonhaber.com

Bugün oynanacak futbol maçlarını merak edenler internette konu hakkında aramalarına hız verdi.

Milli aranın sona ermesinin ardından Avrupa'nın büyük liglerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Kupası, Almanya Kupası ve Fransa Kupasında birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

17:00 Sivasspor - Fatih Karagümrük

20:30 Kayserispor - Kasımpaşa

20:30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

20:30 Konyaspor - Trabzonspor

TFF 1. Lig

14:00 Tuzlaspor - Ümraniyespor

17:00 Adanaspor - Eyüpspor

20:30 Altay - Bandırmaspor

20:30 Kocaelispor - Göztepe

Premier Lig

21:30 Brentford - Brighton & Hove Albion

21:30 Arsenal - Luton Town

22:15 Manchester City - Aston Villa

Almanya Kupası

21:45 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf

Fransa Kupası

22:10 PSG - Rennes

İtalya Kupası

22:00 Fiorentina - Atalanta