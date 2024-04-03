Bugün hangi maçlar var? 3 Nisan 2024 Çarşamba maç programı

Bugün oynanacak futbol maçlarını merak edenler internette konu hakkında aramalarına hız verdi.
Milli aranın sona ermesinin ardından Avrupa'nın büyük liglerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Kupası, Almanya Kupası ve Fransa Kupasında birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
17:00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20:30 Kayserispor - Kasımpaşa
20:30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
20:30 Konyaspor - Trabzonspor
TFF 1. Lig
14:00 Tuzlaspor - Ümraniyespor
17:00 Adanaspor - Eyüpspor
20:30 Altay - Bandırmaspor
20:30 Kocaelispor - Göztepe
Premier Lig
21:30 Brentford - Brighton & Hove Albion
21:30 Arsenal - Luton Town
22:15 Manchester City - Aston Villa
Almanya Kupası
21:45 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf
Fransa Kupası
22:10 PSG - Rennes
İtalya Kupası
22:00 Fiorentina - Atalanta