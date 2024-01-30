Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Salı gününün maç programı..

Futbol maçlarını yakından takip edenler bugün oynanacak maçlar ve başlama saatlerini araştırmaya başladı.
Salı günü oynanacak futbol maçları günün en çok arananları arasında yer alıyor.
30 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için araştırdık.
Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 30 Ocak Salı gününün maç programı...
Afrika Uluslar Kupası
20:00 Mali - Burkina Faso
23:00 Fas - Güney Afrika
İngiltere Premier Lig
22:30 Nottingham Forest - Arsenal
22:45 Luton Town - Brighton & Hove Albion
22:45 Fulham - Everton
23:00 Crystal Palace - Sheffield United
23:15 Aston Villa - Newcastle United
Almanya DFB kupası Çeyrek Final
22:45 St. Pauli - Fortuna Düsseldorf
Asya Kupası
19:00 Suudi Arabistan - Güney Kore
Belçika 1. Ligi
22:30 Westerlo - Cercle Brugge
22:30 Club Brugge - Kortrijk
Yunanistan Kupası Çeyrek Final
20:00 Niki Volos - Aris Saloniki
İngiltere Championship
22:45 Coventry - Bristol City
22:45 Leicester City - Swansea City