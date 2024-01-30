Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Salı gününün maç programı..
ensonhaber.com

Futbol maçlarını yakından takip edenler bugün oynanacak maçlar ve başlama saatlerini araştırmaya başladı.

Salı günü oynanacak futbol maçları günün en çok arananları arasında yer alıyor.

30 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için araştırdık.

Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 30 Ocak Salı gününün maç programı...

Afrika Uluslar Kupası

20:00 Mali - Burkina Faso

23:00 Fas - Güney Afrika

İngiltere Premier Lig

22:30 Nottingham Forest - Arsenal

22:45 Luton Town - Brighton & Hove Albion

22:45 Fulham - Everton

23:00 Crystal Palace - Sheffield United

23:15 Aston Villa - Newcastle United

Almanya DFB kupası Çeyrek Final

22:45 St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

Asya Kupası

19:00 Suudi Arabistan - Güney Kore

Belçika 1. Ligi

22:30 Westerlo - Cercle Brugge

22:30 Club Brugge - Kortrijk

Yunanistan Kupası Çeyrek Final

20:00 Niki Volos - Aris Saloniki

İngiltere Championship

22:45 Coventry - Bristol City

22:45 Leicester City - Swansea City