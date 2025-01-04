Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 Cumartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinden heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Serie A ve Ligue 1'de birbirinde zorlu maçlar oynanacak.

4 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 4 Ocak 2025 Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK

16:00 Antalyaspor - Eyüpspor

19:00 Galatasaray - Göztepe

20:00 Samsunspor - Trabzonspor

Premier Lig

15:30 Tottenham - Newcastle United

18:00 Crystal Palace - Chelsea

18:00 Southampton - Brentford

18:00 Bournemouth - Everton

18:00 Manchester City - West Ham United

18:00 Aston Villa - Leicester City

20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal

Serie A

17:00 Venezia - Empoli

20:00 Fiorentina - Napoli

22:45 Hellas Verona - Udinese

Ligue 1

19:00 Saint-Etienne - Reims

21:00 Lille - Nantes

23:00 Lyon - Montpellier

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor