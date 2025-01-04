Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 Cumartesi maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinden heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Serie A ve Ligue 1'de birbirinde zorlu maçlar oynanacak.
4 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 4 Ocak 2025 Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK
16:00 Antalyaspor - Eyüpspor
19:00 Galatasaray - Göztepe
20:00 Samsunspor - Trabzonspor
Premier Lig
15:30 Tottenham - Newcastle United
18:00 Crystal Palace - Chelsea
18:00 Southampton - Brentford
18:00 Bournemouth - Everton
18:00 Manchester City - West Ham United
18:00 Aston Villa - Leicester City
20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal
Serie A
17:00 Venezia - Empoli
20:00 Fiorentina - Napoli
22:45 Hellas Verona - Udinese
Ligue 1
19:00 Saint-Etienne - Reims
21:00 Lille - Nantes
23:00 Lyon - Montpellier