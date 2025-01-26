Bugün iftar saat kaçta? 26 Ocak 2025 iftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağmur Dinç

Ramazan-ı Şerif'te ilk haftayı geride bırakan Müslümanlar, bayrama gün sayıyor.

Oruç ibadetini yerine getiren Müminler, yemeğe ve suya iftar ile kavuşuyor.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor. İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, ezan vakitlerine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 26 Ocak Pazar 2025 illerin akşam ezanı ve iftar saatleri...

26 OCAK 2025 İFTAR SAATİ

İstanbul: 18.20

Ankara: 18.07

İzmir: 18.33

Diyanet iftar saatleri ekranı