A Milli Futbol Takımı'na devşirme forvet takviyesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti.

Grubun ilk müsabakasında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlıların turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Millilerin bu performansında öne çıkan sorunlardan biri de santrfor eksikliği oldu.

Kadroda "saf santrfor" olarak değerlendirilen tek oyuncu, 21 yaşındaki Porto forması giyen Deniz Gül.

Ancak Montella da ona şans vermek yerine daha önce sonuç aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu '9 numara' pozisyonunda sahaya sürdü.

Sonuç ise hüsran oldu...

MİLLİ TAKIMA DEVŞİRME FORVET

Mehmet Arslan'ın 'L1 Üçgen' adlı YouTube kanalında aktardığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), siyahi bir golcünün Milli Takım'a kazandırılması için girişimlere başladı.

Arslan, yayında şu ifadeleri kullandı:

“Santrfor konusunda Montella'nın çok ciddi bir şikayeti var. 'Türkiye'de ben Cenk Tosun'dan sonra bir santrfora sahip olamadım' diyor. Deniz Gül'ü yeterli görmüyor. bunun için bir formül geliştirmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Bu formül ne kadar hayata geçer... Milli forma, Ay-Yıldız dediğimiz zaman içselleştiriyoruz, kutsallaştırıyoruz. Ancak bir devşirme modeline gidebilir TFF. Bir devşirme golcüyü Avrupa Futbol Şampiyonaları elemelerinde görme şansımız var. Büyük olasılıkla siyahi bir forveti hazırlıyorlar.”

AKILLARA TEK BİR İSİM GELDİ

Akıllara gelen ilk isim, 2022'de Stefan Kuntz'un Milli Takım Teknik Direktörlüğü yaptığı zamanda da gündeme gelen Rhian Brewster oldu.

Kuntz, o dönem yaptığı bir paylaşımda "Milli takımımıza yeni oyuncular kazandırmak için yaptığımız çalışmalarda Sheffield United-Blackpool maçını izledik." demiş ve iki takımın kadrolarında Türk Milli Takımı'nda oynayabilecek .tek oyuncu olarak Rhian Brewster öne çıkmıştı.

RHIAN BREWSTER KİMDİR?

2000'de Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Brester'ın babası ise Karayip ülkesi olan Barbados vatandaşı.

Ancak İngiltere'de doğan ve İngiliz A Milli Takımı'na hiç çağrılmayan Brewster; İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımları arasında seçim yapma hakkına sahip.

Santrfor mevkiinde oynayan 1.80 boyundaki Brewster, Chelsea altyapısından yetişme.

26 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunda Liverpool U23'ten Sheffield United'a 26 milyon euro karşılığında transfer oldu.

İngiltere Championship ekibi Derby County'nin formasını giyen Brester'ın 2.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.