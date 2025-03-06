Bugün iftar saat kaçta? 6 Mart 2025 İftar Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağmur Uçar

1 Mart'ta başlayan Ramazan, ilk haftayı geride bırakmak üzere.

Bu sene 29 gün boyunca oruç tutacak olan Müminler, ezan vaktini dört gözle bekliyor.

İslam alemi, akşam ezanı ile birlikte iftarını yapıyor ve akabinde teravih namazı için yola çıkıyor.

Namazını camiide cemaatle kılacak olanlar, ezan vakitlerini arama motorları üzerinden öğreniyor.

Peki; bugün iftar saat kaçta? Bu akşamki teravih saat kaçta? İşte 6 Mart 2025 iftar ve teravih saatleri...

6 MART İFTAR SAATLERİ

İstanbul: 19.07

Ankara: 18.52

İzmir: 19.16

TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.26

Ankara: 20.10

İzmir: 20.32

DİYANET İL İL EZAN VAKİTLER EKRANI 2025