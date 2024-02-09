Bugün kimin maçı var? 9 Şubat 2024 Cuma maç programı

Bugün Trendyol Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
9 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
9 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
20:00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
TFF 1. Lig
20:00 Çorum FK - Ümraniyespor
İspanya La Liga
23:00 Cadiz - Real Betis
İtalya Serie A
22:45 Salernitana - Empoli
Fransa Ligue 1
23:00 Marsilya - Metz
Almanya Bundesliga
22:30 Borussia Dortmund - Freiburg
Hollanda Eredivisie
22:00 RKC Waalwijk - NEC Nijmegen