Bugün kimin maçı var? 9 Şubat 2024 Cuma maç programı 9 Şubat Cuma günü oynanacak maçlar hakkında aramalar hız kazandı. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

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Bugün Trendyol Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

9 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

9 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

20:00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

TFF 1. Lig

20:00 Çorum FK - Ümraniyespor

İspanya La Liga

23:00 Cadiz - Real Betis

İtalya Serie A

22:45 Salernitana - Empoli

Fransa Ligue 1

23:00 Marsilya - Metz

Almanya Bundesliga

22:30 Borussia Dortmund - Freiburg

Hollanda Eredivisie

22:00 RKC Waalwijk - NEC Nijmegen