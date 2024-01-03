Bugün kimin maçı var? 3 Ocak 2024 Çarşamba maç programı Futbolseverler 3 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak futbol maçların programı...

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3 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak futbol maçlarını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

3 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

17:00 Asteras Tripolis - Aris Saloniki

18:00 Lamia - Olympiakos

19:00 Granada - Cadiz

20:00 Atalanta - Sassuolo

20:00 AEK Atina - Volos NFC

21:00 PAOK - OFI

21:15 Real Madrid - Mallorca

21:15 Celta Vigo - Real Betis

22:00 Panathinaikos - PAS Giannina

22:45 PSG - Toulouse

23:00 Roma - Cremonese

23:30 Girona - Atletico Madrid