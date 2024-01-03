Bugün kimin maçı var? 3 Ocak 2024 Çarşamba maç programı

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3 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak futbol maçlarını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
3 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
17:00 Asteras Tripolis - Aris Saloniki
18:00 Lamia - Olympiakos
19:00 Granada - Cadiz
20:00 Atalanta - Sassuolo
20:00 AEK Atina - Volos NFC
21:00 PAOK - OFI
21:15 Real Madrid - Mallorca
21:15 Celta Vigo - Real Betis
22:00 Panathinaikos - PAS Giannina
22:45 PSG - Toulouse
23:00 Roma - Cremonese
23:30 Girona - Atletico Madrid