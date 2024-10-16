Bugüne dek basılmış en değerlisi! O banknotun değeri 100 bin dolar...

Haber Merkezi

1934 yılında Amerika Hazine Bakanlığı tarafından toplamda 42 bin adet basılmış olan tarihin en değerli banknotu 100 bin dolarlık bir kağıt para.

Dünya ekonomisinde oldukça değerli olan ABD doları dünya merkez bankası rezervlerinde en çok tutulan para birimi olan öne çıkarken 90 yıl önce sınırlı miktarda basılmış olan banknotuyla dikkat çekiyor.

Büyük Buhran sonrasında 1934 yılında ekonomiyi yeniden canlandırmak için üretilen çözümler arasında olan 100 bin dolar değerindeki banknot, Federal Rezerv, bankalar ve Amerika hazinesi arasındaki büyük ölçekli işlemleri daha pratik hale getirmek için dolaşıma sokulmuştu.

42 BİN ADET BASILDI

Tarihte eşi benzeri olmayan bu 100.000 dolarlık banknotlardan sadece 42 bin adet basıldı. Üzerinde dönemin başkanı olan Woodrow Wilson'ın portresini taşıyan bu banknotlar, 1934 yılında üretilen altın sertifikalar serisinin bir parçasıydı.

Ancak bu banknot, sıradan vatandaşlar için değil, sadece banka içi muhasebe işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı.

Bu nedenle tarihte basılmış en yüksek değerli Amerikan doları banknotu olarak kayda geçmesine rağmen hiç kimsenin cüzdanında ya da kasasında yer almadı.

Söz konusu olan 100 bin dolarlık bu banknotlar hâlâ Amerika hükümetine ait olarak kabul ediliyor ve özel mülkiyete geçmesi yasalarla kesin olarak engellenmiş durumda. Yani bu banknotlara sıradan bir vatandaşın sahip olması illegal olarak kabul ediliyor.