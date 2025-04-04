Bulaşık makinesinde bardakların çizilmemesi için bakın ne yapmak gerekiyormuş

Bulaşık makineleri, mutfakta hayatımızı kolaylaştıran en önemli cihazlardan biridir.
Ancak zamanla bardakların yüzeyinde oluşan çizikler ve matlaşmalar, estetik açıdan rahatsız edici olabilir.
Bu durumun temel nedenleri yanlış deterjan kullanımı, yüksek sıcaklıkta yıkama veya sert su gibi etkenlerdir.
Peki, bulaşık makinesinde bardakların çizilmesini önlemek için nelere dikkat etmeliyiz?
İşte cam eşyalarınızı uzun ömürlü ve parlak tutmanın yolları...
Deterjan Seçimi
Aşındırıcı içermeyen, cam eşyalar için uygun yumuşak deterjanları tercih edin.
Parlatıcı Kullanımı
Makinenin parlatıcı bölmesini doldurun, bu camın korunmasına yardımcı olur.
Düşük Sıcaklıkta Yıkama
Yüksek sıcaklık cam yüzeyine zarar verebilir, 40-50°C arası programları tercih edin.
Bardakları Düzgün Yerleştirin
Bardakların birbirine temas etmemesine dikkat edin, sürtünme çizilmelere neden olabilir.
Su Sertliğini Kontrol Edin
Sert su camlarda matlaşmaya ve çizilmeye yol açabilir. Makinenizin tuz ayarlarını doğru yaparak bunu önleyebilirsiniz.
Elde Ön Durulama Yapmayın
Bardakları aşırı sıcak suyla elde yıkayıp hemen makineye koymak termal şoka neden olabilir.
Eski ve Yıpranmış Sünger Kullanmayın
Eğer bardakları elde yıkıyorsanız, aşındırıcı süngerlerden kaçının.