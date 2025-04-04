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Bulaşık makinesinde bardakların çizilmemesi için bakın ne yapmak gerekiyormuş

Bulaşık makinesinde bardakların çizilmemesi için bakın ne yapmak gerekiyormuş Bulaşık makinesinde bardakların çizilmemesi için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte bardakların çizilmesini önlemenin yolları...