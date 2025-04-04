Bulaşık makinesinde bardakların çizilmemesi için bakın ne yapmak gerekiyormuş
Hüseyin Topuz

Bulaşık makineleri, mutfakta hayatımızı kolaylaştıran en önemli cihazlardan biridir.

Ancak zamanla bardakların yüzeyinde oluşan çizikler ve matlaşmalar, estetik açıdan rahatsız edici olabilir.

Bu durumun temel nedenleri yanlış deterjan kullanımı, yüksek sıcaklıkta yıkama veya sert su gibi etkenlerdir.

Peki, bulaşık makinesinde bardakların çizilmesini önlemek için nelere dikkat etmeliyiz?

İşte cam eşyalarınızı uzun ömürlü ve parlak tutmanın yolları...

Deterjan Seçimi

Aşındırıcı içermeyen, cam eşyalar için uygun yumuşak deterjanları tercih edin.

Parlatıcı Kullanımı

Makinenin parlatıcı bölmesini doldurun, bu camın korunmasına yardımcı olur.

Düşük Sıcaklıkta Yıkama

Yüksek sıcaklık cam yüzeyine zarar verebilir, 40-50°C arası programları tercih edin.

Bardakları Düzgün Yerleştirin

Bardakların birbirine temas etmemesine dikkat edin, sürtünme çizilmelere neden olabilir.

Su Sertliğini Kontrol Edin

Sert su camlarda matlaşmaya ve çizilmeye yol açabilir. Makinenizin tuz ayarlarını doğru yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Elde Ön Durulama Yapmayın

Bardakları aşırı sıcak suyla elde yıkayıp hemen makineye koymak termal şoka neden olabilir.

Eski ve Yıpranmış Sünger Kullanmayın

Eğer bardakları elde yıkıyorsanız, aşındırıcı süngerlerden kaçının.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor