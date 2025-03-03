Bulaşık süngerlerinin renkleri neden farklıdır? Bakın nedeni neymiş…

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Mutfakta en sık kullandığımız temizlik ürünlerinden biri olan bulaşık süngerleri, aslında düşündüğünüzden çok daha işlevsel bir sisteme sahip! Çoğu kişi süngerlerin farklı renklerde üretilmesini sadece estetik bir detay olarak görse de, uzmanlar bu renklerin kullanım alanlarına göre belirlendiğini söylüyor.

Her sünger, köpük kauçuktan ve ona yapıştırılmış aşındırıcı bir yüzeyden oluşuyor. Ancak bu aşındırıcı yüzeyin rengi, süngerin ne kadar sert olduğunu ve hangi yüzeylerde kullanılması gerektiğini gösteriyor.

Yanlış sünger seçimi mutfak eşyalarınızı çizip zarar verebilirken, doğru sünger kullanımı ise temizlikte maksimum verim sağlıyor.

Peki, hangi renk sünger hangi yüzeyler için uygun? İşte, bulaşık süngerinde aşındırıcı olan yüzeyi renklerinin anlamları…

RENKLERE DİKKAT!

Mutfakların olmazsa olmaz temizlik gereçlerinden olan bulaşık süngerleri meğer renkleriyle hangi eşyada kullanmamız gerektiğini fısıldıyormuş. Bakın o renklerin anlamları neymiş.

Sarı renk süngerler: En yumuşak süngerler arasında yer alır. Cam, kristal ve porselen gibi hassas yüzeyler için uygundur. Sarı süngerlerin aşındırıcı partikülleri bulunmaz, bu nedenle yanmış yiyecek kalıntılarını çıkarmakta etkili değildir.

Yeşil renk süngerler: Sert yapısı sayesinde yağlı ve yanmış yemek artıklarını temizlemek için idealdir. Ancak mine kaplamalar ve hassas yüzeyler için uygun değildir, çünkü çizilmelere neden olabilir.

Siyah renk süngerler: En sert ve aşındırıcı süngerlerdir. Karbonlaşmış lekeleri ve zor kirleri temizlemek için kullanılır. Genellikle mutfaktan çok, banyo, lavabo ve tuvalet temizliği için tercih edilir.

Mavi renk süngerler: Orta sertliktedir. Cam eşyalar için uygun olsa da, inatçı lekeler konusunda çok etkili değildir. Sarı süngerlere kıyasla biraz daha sert bir yapıya sahiptir.

Kırmızı/Turuncu renk süngerler: Kurumuş yemek artıklarını temizlemek için idealdir. Emaye ve teflon kaplamalar için uygun olduğundan, hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir.