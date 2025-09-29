Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Millilerimiz E grubunda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele ediyor.

Grupta oynadığı ilk iki maçta 3 puan toplayan millilerimiz averaj ile 3. sırada yer alıyor.

Öte yandan ev sahibi Bulgaristan ise grupta oynadığı iki maçıda kaybederek son sırada yer alıyor.

Futbolseverler Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman? İşte detaylar...

Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman?

Bulgaristan - Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.