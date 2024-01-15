Bundan bir kaşık yemek iştahı kesiyor, kilolardan eser bırakmıyor! Kilo vermedeki en büyük sorunların başında iştah geliyor. İştahı kesmenin öyle bir tarifi varmış ki şaşıracaksınız. İşte, kiloları eritip bitiren o tarif…

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Kilo vermek isteyip ama bir tülü iştahını dizginlenemeyen, yemekten yeni kalkılmasına rağmen bir şeyler atıştırma arzusunun önüne geçemeyenler, aslında iştahı kesmek çok kolaymış. Bu tarif ile kilolar mum gibi eriyecek.

Ayva ve tarçın ile hazırlanan bu püre iştah kapatıcı özelliğiyle size büyük oranda yardımı dokunacak.

Ayva, yüksek lif içeriği ile sindirim sisteminizi düzenler ve tok hissetmenize yardımcı olur. Bu özellik, kilo verme sürecinizi destekler. Tarçın ise metabolizmanızı hızlandırır, iştahınızı azaltır ve kan şekerinizi dengeleyerek kilo kontrolüne katkı sağlar. Bu ikili kombinasyon, diyet sürecinizi daha etkili ve konforlu hale getirebilir.

İşte, tarçınlı ayva püresi tarifi...

Kullanılması gereken malzemeler:

2 orta boy ayva

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı bal (eklemeyebilirsiniz)

Pürenin yapılışı:

Ayvaları yıkayın ve kabuklarını soyun.

Ayvaları rendeleyin.

Bir tencereye alın ve üzerine tarçın ve bal ekleyin.

Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

Tarçınlı ayva püresini günde bir porsiyon tüketebilirsiniz. Dilerseniz de yemeklerden yarım saat önce 1 kaşık yiyebilirsiniz.