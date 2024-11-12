Bunu da Gördük: Havayı Kutulayıp Servet Kazanıyorlar

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Turistlerin ilgisini çekmek için ilginç bir yenilik olarak ortaya çıkan "kutulanmış hava", artık dünyanın dört bir yanında satılıyor.

İsviçre'nin dağlarından İtalya'nın Como Gölü’ne, hatta İrlanda Denizi'ndeki Mann Adası'na kadar birçok ünlü turistik bölgede raflarda bu alışılmadık ürünü görmek mümkün.

İtalya'nın popüler yazlık destinasyonu Como Gölü’ne giden ziyaretçiler, klasik hediyelik seçeneklerinin yanı sıra, artık bölgenin havasını da teneke kutularda satın alabiliyor.

Temiz ve doğal hava sunma iddiasındaki bu ilginç hediyelikler, tatilcilerin alışveriş listelerinde üst sıralarda olmasa da dikkat çekici bir alternatif olarak yerini alıyor.

HAVAYI KUTULAYIP SATIYORLAR

Euronews’in haberine göre, İtalya'da bir pazarlama ajansı Como Gölü'nden toplanan havayı teneke kutularda satışa sunuyor.

Ajans, kutuların içerisinde yüzde 21 oksijen, yüzde 0,93 argon, yüzde 0,04 karbondioksit ve az miktarda nitrojen ve neon bulunduğunu belirtiyor.

Projenin küratörlüğünü üstlenen Daniele Abagnale, İtalyan La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, “Göl havasını dünyanın herhangi bir yerine götürülebilecek bir kavanozun içine koymayı düşündük. Kavanoz bir kez açıldığında kalemlik ya da vazo haline geliyor ve tamamen geri dönüştürülebiliyor” dedi.