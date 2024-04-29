Haberler



Bilgi



Bunu yapanın evine böcek ve karınca uğramıyor

Bunu yapanın evine böcek ve karınca uğramıyor Hamamböcekleri ve karıncalar gibi istenmeyen misafirlerle başa çıkmak için bu yöntemi deneyin! Bir daha evinize uğramayacak…