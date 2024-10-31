Bununla taş gibi olacak! ŞOK’a yoğurt mayalama makinesi geliyor; işte fiyatı

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Şok Market, kasım ayının ilk haftasında müşterilerini şaşırtacak kampanyalarla dolu bir katalog sunuyor.

2 Kasım - 9 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, evinizi güzelleştirecek harika fırsatlar ve indirimli ürünlerle dolup taşıyor.

Bu hafta, Şok’un sunduğu çeşitli yatak modelleri dikkat çekiyor. Konforlu bir uyku arayanlar için geniş bir seçenek yelpazesi sunulacak.

Ayrıca, evde yoğurt mayalamak isteyenler için özel olarak tasarlanmış yoğurt makineleri de raflarda yerini alacak. Bu ürünler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemenin yanı sıra, ev yapımı yoğurt keyfini de sunacak.

Gıda ve ev gereçlerinde sunulan kaçırılmayacak fırsatlar, alışveriş tutkunları için büyük bir avantaj sağlayacak.

Şok Market’in bu özel kampanyasını kaçırmamanız için, mağazaları ziyaret etmeyi unutmayın!

İşte ŞOK 2 Kasım indirim kataloğu: