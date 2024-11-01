Burç takvimi: Kasım ayı hangi burç? 1-30 Kasım arasında doğanlar ne burcu?

Burçlar, gökyüzündeki 12 takımyıldızına dayanmaktadır ve her biri, yılın belirli bir döneminde Güneş'in bu takımyıldızlarının önünden geçmesiyle ilişkilendirilmiştir.
Bu döngü, Zodyak adı verilen bir daire oluşturur ve her burç, Güneş'in o takımyıldızında bulunduğu tarih aralıklarını temsil eder.
Burçlar yılın belli dönemlerine göre belirlenir ve her bir burcun ait olduğu dönem aylarla örtüşür.
Peki, kasım ayı hangi burçtur? Kasım'da doğanlar ne burcu olur? İşte burç takvimi...
KASIM AYI BURCU
Kasım ayında doğanlar, 1 Kasım - 21 Kasım tarihleri arasında Akrep burcundadır. 22 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında doğanlar ise Yay burcundadır.
AYLARA GÖRE BURÇLAR
Oğlak: 22 Aralık - 19 Ocak
Kova: 20 Ocak - 18 Şubat
Balık: 19 Şubat - 20 Mart
Koç: 21 Mart - 19 Nisan
Boğa: 20 Nisan - 20 Mayıs
İkizler: 21 Mayıs - 20 Haziran
Yengeç: 21 Haziran - 22 Temmuz
Aslan: 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak: 23 Ağustos - 22 Eylül
Terazi: 23 Eylül - 22 Ekim
Akrep: 23 Ekim - 21 Kasım
Yay: 22 Kasım - 21 Aralık