Burç takvimi: Kasım ayı hangi burç? 1-30 Kasım arasında doğanlar ne burcu?

Yağmur Dinç

Burçlar, gökyüzündeki 12 takımyıldızına dayanmaktadır ve her biri, yılın belirli bir döneminde Güneş'in bu takımyıldızlarının önünden geçmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Bu döngü, Zodyak adı verilen bir daire oluşturur ve her burç, Güneş'in o takımyıldızında bulunduğu tarih aralıklarını temsil eder.

Burçlar yılın belli dönemlerine göre belirlenir ve her bir burcun ait olduğu dönem aylarla örtüşür.

Peki, kasım ayı hangi burçtur? Kasım'da doğanlar ne burcu olur? İşte burç takvimi...

KASIM AYI BURCU

Kasım ayında doğanlar, 1 Kasım - 21 Kasım tarihleri arasında Akrep burcundadır. 22 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında doğanlar ise Yay burcundadır.

AYLARA GÖRE BURÇLAR

Oğlak: 22 Aralık - 19 Ocak

Kova: 20 Ocak - 18 Şubat

Balık: 19 Şubat - 20 Mart

Koç: 21 Mart - 19 Nisan

Boğa: 20 Nisan - 20 Mayıs

İkizler: 21 Mayıs - 20 Haziran

Yengeç: 21 Haziran - 22 Temmuz

Aslan: 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak: 23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi: 23 Eylül - 22 Ekim

Akrep: 23 Ekim - 21 Kasım

Yay: 22 Kasım - 21 Aralık