Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 3 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 3 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 3 Mayıs 2024 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…