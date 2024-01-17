Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 17 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 17 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 17 Ocak 2023 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…