Haberler



Bilgi



Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilemeyecek! İşte 19 Ocak BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlere su verilemeyecek! İşte 19 Ocak BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 19 Ocak 2024 Cuma su kesintisi ve arıza sorgulama…