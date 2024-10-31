Bursaspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 6 karşılaşma ile sona erecek.

Bugünün en çok merak edilen maçlarından biri ise Bursaspor - Turgutluspor maçı oldu.

Futbolseverler Bursaspor ile Turgutluspor arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Bu sezon oynadığı resmi maçlarda gol yemeyen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında taraftarı önünde Turgutluspor ile karşılaşacak.

Peki, Bursaspor - Turgutluspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın detayları...

Bursaspor - Turgutluspor maçı ne zaman?

Bursaspor - Turgutluspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.