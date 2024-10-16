Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan trafikten men edilecek

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Araç muayenesi, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla belirli aralıklarla yapılması gereken zorunlu bir işlem.

Hem kendi güvenliğinizi hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini riske atmamak için bu kontrolleri zamanında yaptırmak büyük önem taşıyor.

2024 yılı itibarıyla, muayenesiz araçla trafiğe çıkan sürücülere uygulanacak ceza miktarı 1507 TL olarak belirlendi.

Ancak sadece para cezasıyla sınırlı değil! Araç muayenesi yaptırmadığınızda bakın nasıl işlem uygulanır.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI

2024 yılında muayenesiz araç kullanmanın cezası 1507 TL olarak belirlendi. Bu ceza, aracın yasal muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkması durumunda uygulanıyor. İşte diğer yaptırımlar:

Trafik denetimi: Muayenesi yapılmamış araçlar, trafik polisleri tarafından durdurulabilir. Durdurulan araçlar bağlanabilir ve trafikten men edilebilir.

Trafikten men: Muayenesi olmayan bir araç, trafikte tespit edildiğinde çekiciyle otoparka çekilir. Araç, muayenesi yapılana kadar trafiğe çıkamaz.

Ceza puanı: Muayenesiz araç kullanmanın yanı sıra sürücünün ehliyetine 10 ceza puanı eklenir. Her muayenesiz araç kullanma cezasında ceza puanı uygulanır.