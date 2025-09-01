Bütün burçları etkileyecek! 7 Eylül'de başlıyor: Tam 82 dakika sürecek...

Astroloji gündemini takip edenler için geri sayım başladı.

Gökyüzü, görsel bir şölene tanık olacak.

7 Eylül 2025 Pazar günü, Türkiye’den izlenebilecek muhteşem bir Kanlı Ay Tutulması yaşanacak.

Ay, Dünya’nın gölgesine girerken atmosferimizden geçen güneş ışığı kırmızı tonlara dönüşür ve Ay “Kanlı Ay” görünümüne kavuşur.

Bu, yılın en uzun ve etkileyici tam Ay tutulmalarından biri olacak.

Türkiye’nin dört bir yanından net bir şekilde gözlemlenebilecek bu tutulma, yaklaşık 82 dakika sürecek ve gözlem için ideal bir fırsat sunuyor.

BURÇLARA ETKİSİ

Koç

Duygusal dalgalanmalar artabilir. İlişkilerde net kararlar almak için kendinize zaman tanıyın.

Boğa

Maddi konular ve iş planları ön planda. Harcamalarınızı gözden geçirmek için ideal bir dönem.

İkizler

Kariyer ve sosyal çevrede değişim enerjisi yüksek. Yeni projeler için ilham alabilirsiniz.

Yengeç

Ev ve aile hayatında dönüşüm zamanı. Eski konuları geride bırakmak için fırsat sunuyor.

Aslan

İletişim ve yakın çevre ilişkilerinde farkındalık artıyor. Açık iletişim kurmak önemli.

Başak

Finansal ve maddi konularda beklenmedik fırsatlar veya değişimler olabilir. Planlı hareket edin.

Terazi

Ruhsal gelişim ve kişisel hedeflerde değişim enerjisi güçlü. Kendinizi ifade etmek için doğru zaman.

Akrep

Gizli meseleler ve geçmişten gelen konular gündeme gelebilir. İçsel farkındalık artıyor.

Yay

Seyahat ve eğitim konularında yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Açık fikirli olun.

Oğlak

Kariyer ve sorumluluk alanında bazı dönüşümler söz konusu. Önceliklerinizi gözden geçirin.

Kova

İlişkilerde ve ortaklıklar alanında önemli farkındalıklar ortaya çıkabilir. Duygusal dengeyi koruyun.

Balık

Kendi burcunuzda gerçekleşen tutulma, duygusal ve ruhsal farkındalığı en çok sizde artırıyor. Yenilenme ve dönüşüm enerjisi yüksek.