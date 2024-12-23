Büyük sürpriz! 2025'te emekli IBAN'ına direkt aktarılacak...

Yağmur Dinç

emekliler, yeni yıldan itibaren geçerli olacak maaş zammını adeta iple çekiyor.

Emekli maaşının 14 bin-15 bin TL seviyesinde olacağı düşünülürken, emekliler banka promosyonlarının da yeni yılda artmasını talep ediyor.

3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler, nakit promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.

Bazı özel bankalar, bu tutarı 24 bin TL’ye kadar çıkararak dikkat çekiyor.

2025 FIRSATI

Artan maaşlar, bankaların sunduğu promosyonların daha yüksek rakamlara ulaşmasını sağlıyor.

Bu nedenle emeklilerin, tercih ettikleri banka aracılığıyla yıl başındaki fırsatları takip etmeleri önem taşıyor.