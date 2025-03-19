Büyükşehir’den müjde geldi! Öğrenciler artık ücretsiz faydalanacak

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhane hizmeti, öğrencilere büyük rahatlık sağlıyor.

Konakladıkları yerlerde çamaşır yıkama imkanı bulunmayan veya ek masraf yapmak istemeyen öğrenciler için büyük bir avantaj sunan bu hizmet, kısa sürede yoğun talep gördü.

Öğrenciler, hem ekonomik açıdan rahatlamak hem de zaman kazanmak için ücretsiz çamaşırhaneyi tercih ediyor.

Üniversite yaşamının getirdiği maddi yükler düşünüldüğünde, çamaşırhane hizmeti sayesinde öğrenciler çamaşır yıkama ve kurutma maliyetlerinden kurtuluyor.

RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR

Hafta içi 08.30-16.00 saatleri arasında hizmet veren çamaşırhane, randevu sistemi sayesinde öğrencilere sıra beklemeden çamaşırlarını yıkama imkanı sunuyor.

Öğrenciler, belirlenen saatler arasında randevu alarak çamaşırlarını zahmetsizce yıkayabiliyor.

Böylece, yoğunluk yaşanmıyor ve herkes belirlenen saatinde hizmetten faydalanabiliyor.

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra ise öğrencilere bilgilendirme mesajı gönderiliyor ve çamaşırlarını teslim alabilecekleri belirtiliyor.