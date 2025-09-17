Buz Gibi Çöller: İşte Dünyanın En Soğuk 9 Çölü

Çöl denildiğinde çoğumuzun aklına Sahra gibi kavurucu sıcaklar ve uçsuz bucaksız kum tepeleri gelir.

Oysa tüm çöller sıcak değildir.

Bir bölgenin çöl sayılmasının temel nedeni, geniş bir alana yayılmış olmasına rağmen çok az yağış almasıdır. Bu yüzden bazı çöller aşırı sıcak olurken, bazıları ise buz gibi soğuk koşullarıyla bilinir.

DÜNYANIN EN SOĞUK ÇÖLÜ

Antarktika Çölü, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük çölü olmasının yanı sıra, aynı zamanda en soğuk çöl unvanına sahiptir.

Sıcaklıklar zaman zaman -89,2°C seviyelerine kadar düşebiliyor. Bu özelliğiyle Antarktika, yalnızca bilim insanlarının araştırmalar yaptığı bir yer değil, aynı zamanda çöl kavramının bilinen kalıplarını da yıkan bir bölge.

KUZEYİN BUZU

Kuzey Kutbu’nu kapsayan Arktik Çölü, aşırı soğuk, güçlü rüzgârlar ve buz tabakalarıyla öne çıkıyor.

Antarktika gibi burada da yaşam koşulları oldukça zorlu. Ancak yine de kutup ayıları, ren geyikleri ve yerli halkın küçük toplulukları bu çölün en dikkat çekici unsurları arasında.

SOĞUK ÇÖL ÖRNEKLERİ

Çöl denince akla genellikle sıcak Asya veya Afrika bölgeleri gelse de, Gobi Çölü (Çin ve Moğolistan), Ladakh Çölü (Himalayalar’ın eteklerinde) ve Patagonya Çölü (Güney Amerika’da) de soğuk çöl örnekleri arasında yer alıyor.

Bu bölgeler, sert rüzgârlar, düşük sıcaklıklar ve sınırlı bitki örtüsüyle dikkat çekiyor.

EN SOĞUK 9 ÇÖL

Antarktika Çölü – Antarktika Dünyanın en soğuk ve en büyük soğuk çölüdür. Kaydedilen en düşük sıcaklık -89,2°C’dir.

Arktik Çölü – Kuzey Kutup Dairesi (Kuzey Kutbu) Grönland, Kanada ve Rusya’yı kapsar. Dünyanın en soğuk ikinci çölüdür.

Gobi Çölü – Çin ve Moğolistan Kışın sıcaklıklar -40°C’ye kadar düşerken, yazları oldukça sıcak geçer. Aşırı mevsimsel değişimleriyle bilinir.

Büyük Havza Çölü – ABD (Nevada, Utah) Soğuk kışlarıyla bilinir ve ABD’nin en büyük çölüdür.

Karakum Çölü – Türkmenistan (Orta Asya) Sert kışlara sahip olup, kurak ve soğuk çöl iklimi görülür.

Patagonya Çölü – Arjantin Güney Amerika’nın en büyük çölüdür.

Karakoram / Ladakh Çölü – Hindistan (Ladakh Bölgesi) Hindistan’ın en soğuk çölü olup yüksek rakımda yer alır.

Taklamakan Çölü – Çin (Sincan) Asya’nın soğuk çöllerinden biridir, kışın sert soğuklar yaşanır.