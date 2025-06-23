Buzdolabına ters çevrilmiş tabak koymak bakın ne işe yarışıyormuş

Pek çok kişi çoğu zaman herhangi bir kapağı olmayan kaplarda yer alan yiyecekleri buzdolabına koymadan önce üzerini kapatmak için daha büyük bir tabağı o kabın üzerine ters şeklide kapatarak buzdolabına yerleştirir.

Her ne kadar çoğu kişi için anlamsız gelen bu hareket meğer gıdaların tazeliğini korumada etkili olan yöntemler arasında yer alıyormuş.

Yalnızca gıdaların tazeliğini korumakla da kalmayan bu hareket bakın nasıl avantajlar sağlamanıza yardımcı oluyormuş.

BASİT AMA ETKİLİ YÖNTEM!

Her ne kadar basit bir yöntem olarak gözüküyor olsa da, bu davranış kapağı olmayan herhangi bir kap ile buzdolabına yerleştirecek olan gıdalardan kaynaklanabilecek kokuların yayılmasını ve yiyeceklerin kurumasını önlemekte etkili oluyormuş.

Özellikle üstü açık bırakılan yemeklerin ya da yarım kalmış meyve ve sebzelerin üzeri, tabakla kapatıldığında buharlaşma azalıyor, hava teması sınırlanıyor. Bu da hem yiyeceğin daha uzun süre taze kalmasını hem de buzdolabındaki genel kokunun baskılanmasını sağlıyormuş.

Aynı zamanda evde sıkça karşılaşılan kapak kaybolma durumlarında ya da saklama kabı yerine kase kullanıldığında, tabaklar en yakın ve kolay kapatma aracı olarak devreye giriyor. Ters çevrilip kabın üzerine konan tabak, hem hijyenik hem de pratik bir çözüm sunuyor.