Buzluğa Bunu Serin, Karlanma ve Buzlanmaya Elveda Deyin

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Buzdolaplarının buzluk kısmında zamanla oluşan buzlanma ve karlanma, hem cihazın verimini düşürür hem de yiyecekleri sağlıklı bir şekilde saklamayı zorlaştırır.

Bu durum, genellikle kapının tam kapanmaması, sıcak hava girişleri veya nem oranının yüksek olması gibi nedenlerden kaynaklanır.

Ayrıca bu durum, buzdolabının daha fazla enerji harcamasına ve soğutma performansının düşmesine neden olabilir.

Peki, buzlanmayı nasıl önleyebilirsiniz?

BUZLUĞU TERTEMİZ YAPAN YÖNTEM

Buzluğunuzu tamamen boşaltın ve temizleyin. İç kısmını iyice kurulayın.

Raflara ve tabana buzdolabı poşetlerini serin. Üzerine yiyeceklerinizi yerleştirin.

Buzluğunuza buzdolabı poşeti serdiğinizde, karlanma ve buz birikmesi önlenir, buzluğunuz her zaman tertemiz kalır.