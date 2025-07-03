Buzluğa girdiği an bozuluyor: İşte uzmanların "dondurmayın" dediği 7 yiyecek

Evde fazla kalan ya da çabuk bozulmasından endişe edilen yiyecekleri dondurucuya atmak çoğu zaman pratik bir çözüm gibi görünür.

Ancak bazı gıdalar, buzdolabının buzlu bölümüne hiç uygun değildir.

Çünkü bu yiyecekler dondurulduğunda ne dokusu kalır, ne tadı… Hatta bazıları sağlık açısından da risk oluşturabilir.

İşte uzmanların “dondurmayın” dediği 7 yaygın gıda:

Marul, Roka ve Maydanoz Gibi Yeşillikler

Yüksek su içeriğine sahip yapraklı sebzeler, dondurulduğunda hücre duvarları çatlar ve çözülünce lapa gibi bir yapıya dönüşür. Salatalarda kullanılması imkansız hale gelir.

Süt ve Yoğurt

Süt ve yoğurt gibi süt ürünleri donunca içeriğindeki su ve yağ ayrışır. Çözündüğünde kesilmiş, tanecikli bir yapıya bürünür. Lezzeti de bozulur. Bu ürünler pişirme işlemlerinde kullanılsa da taze haliyle aynı performansı vermez.

Kabuklu Yumurta

Yumurtayı kabuğuyla birlikte buzluğa atmak, içindeki sıvının donup genleşmesine yol açar. Bu da kabuğun çatlamasına ve potansiyel olarak bakteri bulaşmasına neden olur. Eğer yumurta dondurulacaksa çiğ halde ve kabuksuz şekilde, karıştırılarak saklanmalı.

Çiğ Patates

Donmuş patateslerin tadı ve dokusu tamamen değişir. İçindeki nişasta şekere dönüşür ve çözüldüğünde süngerimsi, tatsız bir hale gelir. Ayrıca kızartmalarda istenmeyen sonuçlar doğurur.

Karpuz ve Kavun

Bu meyveler su oranı çok yüksek olduğu için donduğunda hücre yapısı bozulur. Çözüldüklerinde çamurlu ve tatsız bir yapıya bürünürler. Serinletici etkilerini kaybederler.

Kremalı Soslar ve Mayonez

Dondurucudan çıktığında yağı ayrışan bu tür soslar, hem görüntü hem de tat olarak istenmeyen bir hale gelir. Özellikle mayonez içeren yiyeceklerin dondurulması gıda güvenliği açısından da önerilmez.

Peynirin Bazı Türleri

Özellikle beyaz peynir, krem peynir ve bazı yumuşak peynirler, donduktan sonra süngerimsi bir yapıya bürünür ve lezzetlerini yitirir. Sert peynirler dondurmaya daha uygun olsa da ideal saklama yöntemi buzdolabıdır.