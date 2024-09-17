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Buzlukta balık nasıl saklanır? Bu yöntemle 6 ay dayanıyor

Buzlukta balık nasıl saklanır? Bu yöntemle 6 ay dayanıyor Balık alıp dondurucuda saklamak isteyenler, hangi yöntemle kokmadan ve taze olarak saklayabileceğini merak ediyor. İşte buzlukta balık saklama ipuçları...