Buzlukta balık nasıl saklanır? Bu yöntemle 6 ay dayanıyor

Sevdiği balığı mevsiminde alıp dondurucusuna atmak isteyenler, en uygun yöntemi araştırıyor.
Balığın akmasından ve kokmasından endişelenenler, "balık buzlukta nasıl saklanır" sorusuna yanıt arıyor.
Balık dondurulmadan önce yıkanmalı mı, temizlenmeli mi, nasıl bir kapta saklanmalı...
İşte buzlukta balık dondurmanın ipuçları!
BUZLUKTA BALIK SAKLAMA
Balığı taze tutmak için önce iyice temizleyip, varsa pullarını ve iç organlarını çıkarın. Sonra, balığı fileto yapabilir veya bütün olarak bırakabilirsiniz.
Her iki durumda da, balığı hava geçirmeyen bir poşete veya plastik kaba koyup, üzerine hava almayacak şekilde sıkıştırarak dondurun.
Balığın üzerine biraz buz koyarak, dondurucuda -18°C'de saklayın. Bu yöntem, balığın taze kalmasını sağlar ve genellikle 3-6 ay içinde tüketilmelidir.