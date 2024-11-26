Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! O projeyle reytinglerin tozunu attıracak…

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Dijital platformlarda yaptığı işlerle övgülerin odağı olan Çağatay Ulusoy televizyon ekranlarında yer aldığı dizilerde de adından söz ettiriyor.

Son olarak NOW TV ekranlarında “Gaddar” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Ulusoy dizideki Dağhan karakteriyle oldukça beğenilmişti.

Geçtiğimiz sezon final yapan dizinin ardından yeni bir projeyle televizyon ekranlarına dönmeyi planlayan Ulusoy hayranlarını heyecanlandırdı.

EŞREF’LE GERİ DÖNÜYOR!

Dijital platformlardaki başarılı işlerinin ardından Ulusoy, Tims&B imzalı olan ve Ethem Özışık tarafından kaleme alınan ve Uluç Bayraktar yönetiminde ekranlara gelecek olan “EŞREF” adlı dizide başrol olarak hayranları ile buluşacak.

Şubat 2026'da ekranlarda olması planlanan dizide yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hikâyesi anlatılacak.