Çamaşır makinesine ondan ekleyin, nevresimler nasıl ütülü gibi çıkıyor izleyin…

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Birçok ev hanımı için oldukça zahmetli olan ev işleri arasında yer alan ütü çoğu kişinin korkulu rüyası arasında yer alır.

Kıyafetlerin ütülenmesi bile oldukça zahmetliyken nevresimlerin ütülenmesi birçok ev hanımının zahmeti nedeniyle bir zaman sonra ütülemekten vazgeçtiği eşyalar arasına girer.

Ancak çamaşır makinesine ekleyeceğiniz o ürün özellikle de nevresimlerin adeta ütülüymüş gibi çıkmasını sağlıyormuş.

MAKİNEDEN ÜTÜLÜ GİBİ ÇIKIYOR!

Çamaşır makinesine ekleyeceğiniz bazı ürünler çamaşırlarda yarattığı etkiler ile vazgeçilmez tüyolar arasında yer alır.

Hemen herkesin saç bakımında kullandığı saç kremleri meğer çamaşır makinesine eklendiğinde özellikle de nevresimlerin ütülü çıkmasında oldukça etkili oluyormuş.

Çamaşır makinesine attığınız nevresimleri makine durulama aşamasına geldiği sırada yumuşatıcı gözüne biraz saç kremi eklemeniz nevresimin kırışmasını önleyerek makineden ütü gerektirmeyecek şekilde çıkarmanızı sağlıyormuş.