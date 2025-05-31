Camların önüne koyun, sivrisinek derdinden kurtulun

Haber Merkezi

Yaz ayların gelmesiyle birlikte sivrisineklerde ortaya çıkmaya başladı. Özellikle akşam serinliğinde ortaya çıkan oldukça can sıkıcı olan bu böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler uygulanır.

Cam açmayı, balkonda oturmayı adeta bir eziyete dönüştüren sivrisineklerden kurtulmak için bunca zaman aldığınız tüm kimyasalları rafa kaldıracak bu yöntem meğer doğal bir sinek kavucuymuş.

Sizde bu bitkiden pencere önlerine ve balkonlara yerleştirin bakın sivriler nasıl kimyasal spreylere herek kalmadan sizi es geçiyor görün.

KOKUSU SİNEKLERİ UZAK TUTUYOR

Kokusuyla oldukça sevilen bitkiler arasında yer alan fesleğenler meğer sinekleri uzaklaştırmada da oldukça etkili bir silah oluyormuş.

Pencere önüne yerleştirilen fesleğenler keskin aromalarıyla sivrisineklerin ve küçük uçan böceklerin hoşlanmadığı doğal uçucu yağ içermesi nedeniyle doğal bir böcek kovucu olarak kullanılıyormuş.

Bunun için tek yapmanız gereken istediğiniz pencere ya da balkonunuza bir saksı fesleğen yerleştirmek. Fesleğeni yerleştirdikten sonra hafta da bir kez yapraklarını ezerek kokusunu yaymasını sağlamanız sineklerin bulunduğunuz yere gelmesini önlemekte oldukça etkiliymiş.

Aynı zamanda etkisini daha fazla artırmak istediğinizde fesleğen yapraklarının üzerine birkaç damla limon yağı damlatmanız etkiyi 2 katına çıkartarak yaz boyu rahat bir nefes almanızı sağlayacak.